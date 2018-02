Man die mensen neerstak in Finse stad Turku was IS-aanhanger

De 22-jarige asielzoeker Abderrahman B. heeft zijn acties bekend. De politie beschouwt de aanval als de eerste terroristische aanslag in het land.

"Hij zag zichzelf als iemand die strijdt voor IS. Hij wilde dat IS de verantwoordelijkheid zou nemen, maar zoals we weten is dat niet gebeurd", zei de politiechef. Volgens autoriteiten handelde de man tijdens de aanval vorig jaar alleen.

Eerder ontkende B. dat hij een terroristisch motief had voor zijn daden.

B. arriveerde in 2016 in Finland en woonde in een opvangcentrum in Turku, waar zijn asielaanvraag werd afgewezen. Hij vertelde de politie na zijn arrestatie dat hij zich drie maanden voor de aanval in IS was begonnen te interesseren.

Het politieonderzoek is gesloten en het proces tegen de man begint in maart.