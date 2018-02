Duitse partijen eens over regeerakkoord

Dat wordt nu voorgelegd aan de ruim 460.000 leden van de SPD. Als er genoeg steun is binnen die partij, krijgt Duitsland wederom een zogenoemde GroKo (grote coalitie) als regering.

Merkel is sinds 2005 bondskanselier. Dit wordt haar vierde kabinet.

De SPD krijgt in het nieuwe kabinet zes ministeries. Daaronder zijn drie prestigieuze posten van Buitenlandse Zaken, Financiën en Werkgelegenheid/Sociale Zaken.

Martin Schulz

De leider van de SPD, Martin Schulz, wil volgens Duitse media minister van Buitenlandse Zaken worden. Kort na de parlementsverkiezingen van 24 september sloot Schulz uit dat hij ooit minister zou worden in een kabinet onder leiding van Angela Merkel.

Voor de post Financiën circuleert de naam van de burgemeester van Hamburg, Olaf Scholz. De sociaaldemocraten krijgen verder de ministeries Familiezaken, Justitie en Milieu.

Andrea Nahles is volgens Duitse media een grote kanshebber om Schulz op te volgen als partijleider van de SPD. Daarmee zou de SPD voor het eerst een vrouwelijke leider krijgen. Ze is in het derde kabinet van Merkel (2013-2017) minister van Arbeid en Sociale Zaken geweest en is nu fractievoorzitster in de Bondsdag.

CSU

De voorman van CSU, Horst Seehofer, wordt genoemd als minister van Binnenlandse Zaken. CSU houdt waarschijnlijk ook Verkeer waar de afgelopen jaren Alexander Dobrindt zat die met het omstreden tolplan op de proppen kwam.

CDU/CSU en de SPD werken nu ook al samen in een coalitie, maar vanwege het grote verlies tijdens de verkiezingen vonden critici binnen de partij dat de SPD zich opnieuw uit moest vinden en daarom de oppositie in moest gaan.

Toen onderhandelingen tussen CDU/CSU met de Groenen en de liberale FDP stuk liepen, kwamen de sociaaldemocraten toch weer in beeld.

Stemming

Tijdens een stemming kozen 362 afgevaardigden van de SPD ervoor om de gesprekken met CDU/CSU te hervatten. 279 SPD'ers stemden tegen.

De stemming onder de SPD-leden over het regeerakkoord zal enkele weken in beslag nemen waarmee de spanning over een nieuw kabinet nog enige tijd zal voortduren.

De CDU/CSU kreeg in september vorig jaar 33 procent van de stemmen tijdens de verkiezingen. Dat was 9 procent minder dan tijdens de vorige verkiezingen. Toch bleef de partij van Merkel de grootste van Duitsland. De SPD was de tweede partij met bijna 21 procent. Vier jaar eerder had het 25,7 procent van de stemmen.