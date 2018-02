Zus Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bij opening OIympische Spelen

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Hereniging maakte de aanwezigheid van Kim Yo-jong bekend.

Kim is vorig jaar door haar broer gepromoveerd tot de politieke vleugel van de partij. Het bezoek kan worden gezien als een symbolisch gebaar van Kim Jong-un om te tonen dat hij de huidige voorzichtige toenadering tussen beide Korea's serieus neemt.

Kim Yo-jong en haar gevolg komen vrijdag aan en blijven drie dagen.

Zwitserland

De leeftijd van Kim Yo-jong is niet bekend, maar vermoedelijk is ze bijna dertig. Ze heeft dezelfde moeder als Kim Jong-un. De twee groeiden op in de hoofdstad Pyongyang en gingen samen naar dezelfde kostschool in Zwitserland.

Samen hadden ze een halfbroer, Kim Jong-nam. Hij werd in februari 2017 vergiftigd op een vliegveld in Maleisië en overleed aan de gevolgen ervan. Het vermoeden bestaat dat Kim Jong-un achter deze actie zit.

Kim Yo-jong bevindt zich na haar promotie nog dichter bij het centrum van de macht in Noord-Korea. Ze wordt beschouwd als de invloedrijkste vrouw samen met Kims vrouw, Ri Sol-ju. In het land staan familiebanden heel hoog in aanzien, nog hoger dan titel of rang.