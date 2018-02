Nog tientallen vermisten na aardbeving in Taiwan

Het dodental van de beving staat op zes maar autoriteiten vrezen dat dit zal oplopen. 243 mensen raakten gewond, van wie enkelen zich in kritieke toestand bevinden.

Een van de reddingsoperaties richt zich op een flatgebouw van twaalf verdiepingen dat door de beving deels is weggezakt en gevaarlijk overhelt. Reddingswerkers proberen het pand te stutten. Het is onduidelijke hoeveel mensen er in het gebouw waren op het moment dat de aarde schokte.

Ongeveer 40.000 huizen zitten door de aardschok zonder stroom en water. In Hualien aan de oostkust wonen ongeveer 100.000 mensen.

Lang onrustig

Het epicentrum van de aardbeving lag op 22 kilometer ten noordoosten van Hualien. De beving vond plaats op een diepte van 10,6 kilometer, meldde het Amerikaanse geologische instituut USGS dinsdag.

Een hoogleraar geologie voorspelde in de Taiwan News dat de ondergrond in en rond Taiwan nog heel lang onrustig zal blijven met grote kans op een aardbeving met een magnitude van meer dan 8.0 binnen tien jaar. In Hualien, een populaire toeristenbestemming aan de oostkust van Taiwan, wonen circa honderdduizend mensen.