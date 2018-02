Trump geeft Pentagon opdracht om militaire parade te organiseren

Het Witte Huis en het Pentagon bevestigen de plannen die The Washington Post schetst. "President Trump is een groot supporter van de Amerikanen die hun land dienen en elke dag hun leven op het spel zetten om ons land veilig te houden", aldus Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders. "Trump heeft het ministerie van Defensie gevraagd om een viering op touw te zetten waarin alle Amerikanen hun waardering voor de soldaten kunnen laten blijken."

Trump heeft zijn liefde voor een militaire parade niet onder stoelen of banken geschoven. De Republikein is erg fan geworden van een parade zoals in Frankrijk wordt gehouden op de Champs-Élysées in Parijs.

De Amerikaanse president volgde afgelopen jaar aan de zijde van het Franse staatshoofd Emmanuel Macron de traditionele militaire parade op de Champs-Élysées op 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk. Hij woonde die bij vanwege de herdenking van de Amerikaanse inzet in de Eerste Wereldoorlog precies 100 jaar geleden.

Macht

"Het was een van de grootste parades die ik ooit heb gezien", zei Trump. "De militaire macht die de parade uitstraalde in een optocht van exact twee uur, geweldig. Het is prachtig voor Frankrijk en voor de geest van Frankrijk", aldus een onder de indruk geraakte Trump.

"Ik wil een parade zoals in Frankrijk", zouden dan ook de woorden van Trump zijn geweest die hij ventileerde in een gesprek met enkele hooggeplaatste functionarissen in het Pentagon op 18 januari, waaronder minister van Defensie Jim Mattis. In dat gesprek werd Trumps wens ontvangen als een presidentiële opdracht, melden militaire bronnen aan de Post.

Brainstormfase

De parade is nog niet in kannen en kruiken, maar bevindt zich in de "brainstormfase", meldt het Witte Huis. Hoe Trump de kosten van de optocht, die in de miljoenen dollars kunnen lopen, wil financieren is bijvoorbeeld niet duidelijk.

Het Pentagon is bezig met het verzoek van Trump en "zit midden in het proces van het uitwerken van de details", stelt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie in een verklaring. "We zullen meer informatie delen gedurende het organisatieproces."

Militaire parades

Een demonstratie van militaire kracht komt vooral veel voor in autoritaire landen als China en Noord-Korea en is niet per se typische Amerikaans. Oorlogsveteranen lopen in de VS vaak wel mee in parades zoals op 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag. Met de parade worden de militairen geëerd en de overleden veteranen herdacht. In die parades komen opgesmukte demonstraties van militaire voertuigen en wapens echter niet voor.

Noord-Korea houdt geregeld parades waarin het zijn militaire macht wil tonen en zijn wapenarsenaal aan de wereld laat zien. Woensdag wordt een dergelijke optocht ook verwacht om de oprichting van het leger van het land te vieren. De verwachte parade komt vlak voor de opening van de Olympische Winterspelen in buurland Zuid-Korea.