Regeringspartij Zuid-Afrika stelt beraad over toekomst president Zuma uit

Dat heeft woordvoerder Pule Mabe dinsdagavond gezegd.

Het beraad van de partijtop zou woensdag zijn in Kaapstad. Volgens de politieke analisten hadden belangrijke ANC-leden dan het voortijdig aftreden van Zuma willen bewerkstelligen. Tot uitstel is besloten na een ''vruchtbaar gesprek'' tussen Zuma en de nieuwe partijleider Cyril Ramaphosa, tevens vicepresident.

Het Zuid-Afrikaanse Times Live meldde dinsdagavond dat het overleg heeft geleid tot de toezegging van Zuma dat hij opstapt zodra de lijst met voorwaarden klaar is. De nieuwssite beroept zich op bronnen binnen het ANC.

Algemeen secretaris Ace Magashule, die aanwezig was bij het gesprek, wilde niet bevestigen dat Zuma akkoord is gegaan met zijn vertrek. Volgens Times Live hebben andere kopstukken van het ANC gezegd dat er een deal ligt die Zuma een ''waardig'' afscheid biedt.

Beschuldigingen

De Zuid-Afrikaanse president is omstreden. Zuma wordt beschuldigd van corruptie, fraude, afpersing, witwassen en belastingontduiking. Zelf ontkent hij alle schuld. De beschuldigingen voeren terug naar de jaren negentig en gaan over bijna achthonderd betalingen in een wapendeal.

Als Zuma blijft weigeren om te vertrekken, heeft het ANC een probleem. De partij wil geen machtsstrijd, omdat er volgend jaar verkiezingen zijn. De partij kan desondanks beslissen Zuma aan de kant te schuiven, zoals dat ook met zijn voorganger Thabo Mbeki is gebeurd.

In december vorig jaar werd Zuma vervangen als partijleider van het ANC door Ramaphosa. Zuma moet in 2019 sowieso terugtreden na twee termijnen en zijn vrouw was een belangrijke kandidaat om hem op te volgen. De uitverkiezing van Ramaphosa als partijleider betekent dat hij waarschijnlijk ook Zuma opvolgt als president.