Drie doden nadat auto door ijs zakt in Estland

Lokale media meldden dinsdag, zich beroepend op politie-informatie, dat nog een persoon wordt vermist.

Het ongeluk gebeurde voor de kust van Munalaid-haven op maar een paar honderd meter van de vaarroute naar de Estse eilanden Kihnu en Manilaid. Het ijs ter plekke was slechts 5 tot 8 centimeter dik en zat vol gaten. De baai is een meter of 4 diep.

''Het is een zeer trieste dag. Dun ijs houdt in het gunstigste geval een licht iemand, maar zeker geen voertuig'', zegt een politiewoordvoerder. Wat de chauffeur en zijn passagiers heeft bezield, is nog een raadsel.

In Estland behoren in een voldoende strenge winter zeven bevroren vaarwegen tot het officiële wegennet. Om erop te mogen rijden moet het ijs ten minste 24 centimeter dik zijn. Momenteel is geen enkele verbindingsroute op de Oostzee vrijgegeven voor wegverkeer.