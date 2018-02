Opnieuw loos alarm voor tsunami in Verenigde Staten

Veel mensen kregen de NWS-proef dinsdag via een particuliere onderneming op hun telefoon of via andere media onder ogen als ware het een echt alarm.

De NWS weet niet hoe deze fout dinsdag is gemaakt. De NWS beklemtoonde dat hij de boodschap niet zelf in het openbaar heeft verspreid, maar dat het alarm door ten minste één andere particuliere partij is verstuurd. Daarmee zijn volgens NBC News veel mensen in Miami, Charleston, New York en Houston aan het schrikken gemaakt.

In januari werd Hawaï opgeschrikt door een vals alarm over een naderende raketaanval. Er werd per ongeluk een boodschap verstuurd dat er een ballistische raket in aantocht was.

Het alarm viel samen met spanningen tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, die pocht dat hij Amerikaanse steden kan treffen met kernraketten.