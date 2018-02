Doden en ruim honderd gewonden na krachtige aardbeving in Taiwan

Het epicentrum van de aardbeving lag op 22 kilometer ten noordoosten van Hualien. De beving vond plaats op een diepte van 10,6 kilometer, meldt het Amerikaanse geologische instituut USGS. Een vijftal gebouwen zijn hierdoor ingestort.

In een ingestort hotel en andere gebouwen zit een onbekend aantal mensen vast. Reddingswerkers zijn bezig om hen te bevrijden. In het hotel zouden twee slachtoffers onder het puin liggen, vermoedelijk medewerkers. Geen van de gasten wordt vermist. Zij hadden geluk op hogere etages te verblijven.

Twee bruggen in de stad zijn als gevolg van de aangerichte schade afgesloten. Veel wegen zijn door scheuren onbegaanbaar en talrijke huishoudens zitten zonder stroom. De plaatselijke autoriteiten laten weten dat nog een andere hotel ernstig scheef staat.

Tsunami

Sinds de aardbeving zijn meerdere naschokken gemeten met een magnitude van meer dan 4.0. Er is geen tsunamiwaarschuwing afgegeven.

Een hoogleraar geologie voorspelt in de Taiwan News dat de ondergrond in en rond Taiwan nog heel lang onrustig zal blijven met grote kans op een aardbeving met een magnitude van meer dan 8.0 binnen tien jaar. In Hualien, een populaire toeristenbestemming aan de oostkust van Taiwan, wonen circa honderdduizend mensen.

De beving volgt op tientallen minder krachtige aardschokken in de regio in de voorafgaande 48 uur. In het Aziatische land komen regelmatig aardbevingen voor.