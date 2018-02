Rechter Londen verwerpt verzoek tot vernietigen arrestatiebevel Assange

Assange verblijft al vijf jaar op de ambassade van Ecuador in Londen en kreeg deze maand de Ecuadoriaanse nationaliteit toegekend.

Hij kan echter niet naar het Zuid-Amerikaanse land reizen, aangezien in het Verenigd Koninkrijk nog het arrestatiebevel van kracht is.

Assange nam in juni 2012 zijn toevlucht in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen om uitlevering naar Zweden te voorkomen. Hij was toen op borgtocht vrijgelaten. In het Scandinavische land werd hij beschuldigd van verkrachting. Dat strafonderzoek is echter gestaakt. Volgens de advocaat van Assange zou Groot-Brittannië dus hetzelfde moeten doen.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalde vorige maand al dat Assange geen diplomatieke onschendbaarheid krijgt om ongestoord het Verenigd Koninkrijk te verlaten.

Assange wilde zich in het kader van het Zweeds onderzoek eerder niet beschikbaar stellen aan de politie van dat land, uit vrees dat Zweden hem dan uitlevert aan de VS. Dat land verdenkt hem ervan NSA-analist Edward Snowden actief te hebben geholpen bij het onthullen van afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst.