Terreurverdachte Abdeslam wil donderdag niet bij proces aanwezig zijn

Het Belgische Openbaar Ministerie eiste maandag op de eerste zittingsdag twintig jaar celstraf tegen Abdeslam en een medeverdachte voor een schietpartij met agenten in de Brusselse gemeente Vorst in 2016. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht, maar zei wel dat de rechters het vermoeden van onschuld toch niet zouden respecteren.

"Ik wens niet te antwoorden op vragen." Hij weigerde ook op te staan voor de rechter. "Men moet zich baseren op de bewijzen", zei hij volgens VTM Nieuws. "Ik wil niet de publieke opinie tevreden stellen. Of de media."

De schietpartij waar Abdeslam, samen met Sofien Ayari, voor terecht staat vond drie dagen voor zijn arrestatie plaats in Vorst. Vier Belgische en twee Franse agenten wilden aan een huiszoeking beginnen, maar werden direct onder vuur genomen.

In de uren daarna volgden nog meer schotenwisselingen. Uiteindelijk wist een scherpschutter een van de terroristen in het huis dodelijk te raken. Abdeslam wist te ontkomen, maar werd drie dagen later alsnog aangehouden in de nabije gemeente Molenbeek.

Abdeslam geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij in november 2015 130 doden vielen. Wanneer hij daarvoor wordt berecht is nog onbekend.