Trump verwijt Democraten 'landverraad' voor niet klappen bij State of the Union

Trump deed zijn uitspraken tijdens een toespraak in Ohio.

Vrijwel alle Democraten klapten niet toen Trump vorige week in zijn State in the Union stelde dat Amerika alleen maar beter is geworden van zijn beleid. In zijn toespraak riep hij ook op tot samenwerking.

"Waarom zouden we het niet klappen van de Democraten geen hoogverraad kunnen noemen?" vroeg Trump zijn fans in Ohio. "Ze leken niet erg van ons land te houden. Ze klapten zelfs niet toen ik de lage werkloosheidscijfers onder latino’s en zwarte Amerikanen noemde. Dat is on-Amerikaans gedrag."

Egoïstisch

Volgens Trump zouden de Democraten "liever mij slecht zien presteren dan dat ze het belang van het land voorop stellen. Heel egoïstisch van ze."

De Republikeinen en de Democraten onderhandelen momenteel over de overheidsbegroting. Hierover moeten zij binnen een maand een akkoord bereiken om een 'shutdown’' van de overheid te voorkomen. Vorige maand gebeurde dit nadat Trump een akkoord van beide partijen over het budget had afgeschoten.

Hard uithalen

De toespraak in Ohio was officieel een optreden van Trump als president en niet als vertegenwoordiger van de Republikeinse partij. Dat betekent dat de belastingbetaler opdraaide voor de kosten. Daarom was het opvallend dat de president leek vooruit te lopen op de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden eind dit jaar door zo hard uit te halen naar diverse Democratische politici.

Overigens is het niet ongebruikelijk voor politieke tegenstanders om tijdens de State of the Union niet te klappen of een vorm van afkeuring kenbaar te maken over het beleid van de president. Veel Republikeinen klapten ook niet tijdens de jaarlijkse toespraken van president Barack Obama.