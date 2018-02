Rechter Oekraïne wijst beroep oud-president Georgië tegen uitlevering af

Dat heeft de advocaat van Saakasjvili tegen het Oekraïnse persbureau Interfax gezegd.

Saakasjvili is in Georgië bij verstek veroordeeld voor onder meer machtsmisbruik in zijn tijd als president. Volgens de rechtbank heeft hij na een moordaanslag in 2006 de veroordeelde daders gratie verleend zonder tussenkomst van een bevoegde commissie. Saakasjvili noemde op zijn Facebookpagina de beslissing van de rechtbank ''illegaal".

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië. Hij verloor zijn Georgische nationaliteit omdat hij na zijn ambtstermijn het Oekraïense staatsburgerschap aannam en daar de politiek in ging. Door een geschil met de Oekraïense regering is hij nu stateloos.

Opgepakt

In december werd Saakasjvili twee keer opgepakt wegens een verdenking van deelname aan een criminele organisatie, maar de eerste keer op 5 december werd hij uit een politiebusje bevrijd door zijn aanhangers. Op 11 december werd hij weer vrijgelaten.

Later die maand wilde Saakasjvili ook nog naar Nederland gaan, onder het mom van gezinshereniging met zijn vrouw Sandra Roelofs. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) komt Saakasjvili in aanmerking, maar hij is niet naar Nederland gekomen.

Zondag organiseerde Saakasjvili nog een grote mars in Kiev waarin werd geroepen om het aftreden van de Oekraïnse president Petro Porosjenko.