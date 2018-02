'Verenigde Staten verminderen aantal troepen in Irak'

Iraakse troepen gesteund door de VS geleide internationale coalitie veroverden vorig jaar alle gebieden die in 2014 en 2015 onder de controle waren gekomen van IS. Inclusief de noordelijke stad Mosul, die diende als feitelijke hoofdstad van de militanten.

"Verdere aanwezigheid van de coalitie zal op voorwaarden gebaseerd zijn, evenredig aan de behoefte en in coördinatie met de regering van Irak", liet een woordvoerder van het Amerikaanse leger weten.

De Verenigde Staten hadden meer dan 5.500 manschappen in Irak op het hoogtepunt van de slag bij Mosul in juli 2017. Dat was ongeveer de helft van de totale troepenmacht van de coalitie in het land.