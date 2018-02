Terreurverdachte Abdeslam beroept zich op zwijgrecht tijdens rechtszaak

Eerst wordt medeverdachte Sofien Ayari gehoord door de rechter. Hij geeft antwoord op de vragen van de rechter, maar lijkt zich veel dingen niet meer te kunnen herinneren.

Op het moment dat de rechter over de schietpartij begint, waar ze nu voor terecht staan, weigert Ayari te zeggen wat hij deed. Hij zegt wel dat de bij de schietpartij omgekomen Mohamed Belkaïd begon met schieten. Belkaïd zou ook als enige hebben geschoten, ondanks dat er twee wapens zijn gebruikt.

Abdeslam beroept zich op zijn zwijgrecht. "Ik wens niet te antwoorden op vragen." Hij weigerde ook op te staan voor de rechter. "Men moet zich baseren op de bewijzen", zegt hij volgens VTM Nieuws. "Ik wil niet de publieke opinie tevreden stellen. Of de media."

"Ik stel vast dat ik behandeld word op een erge manier", zegt Abdeslam. Volgens hem is er geen vermoeden van onschuld. "Mijn stilzwijgen maakt mij geen crimineel. Beoordeel mij. Ik heb geen schrik van u. Ik geloof in Allah en dat is alles. Ik voeg niets meer toe."

Beveiliging

Ruim honderd agenten en soldaten met "gespecialiseerd materiaal" zijn aanwezig, meldt Het Laatste Nieuws. Om de rechtbank te betreden moeten bezoekers langs twee speciale controles met onder meer metaaldetectiepoortjes. Mobiele telefoons en laptops moeten afgegeven worden.

De zaak zou eigenlijk eerder al van start gaan, maar de advocaat van Abdeslam, Sven Mary, had om uitstel gevraagd en dat gekregen. Mary wilde de terreurverdachte eigenlijk niet meer als cliënt omdat de samenwerking niet soepel verliep, maar liet uiteindelijk toch weten de man te zullen verdedigen.

In 2016 noemde Mary zijn cliënt nog "een klein boefje uit Molenbeek". Ook zou Abdeslam het iq van "een lege asbak" hebben, stelde de advocaat in een interview met de Franse krant Libération. "Hij is het perfecte voorbeeld van de GTA-generatie, die denkt dat hij leeft in een videogame."

Vorst

De schietpartij gebeurde toen vier Belgische en twee Franse agenten aanstalten maakten om een huiszoeking uit te voeren in de Driesstraat van de Brusselse deelgemeente. Zij werden onmiddellijk onder vuur genomen.

In de uren daarna volgde nog meerdere schotenwisselingen. Uiteindelijk wist een scherpschutter een van de terroristen in het huis dodelijk te raken, het ging om de Algerijnse Belkaïd. Abdeslam wist te ontkomen, maar werd drie dagen later alsnog aangehouden in de nabije gemeente Molenbeek. De man wordt beschuldigd van poging tot moord met een terroristisch oogmerk.

Bataclan

Na het proces over de schietpartij in Vorst moet Abdeslam nog in Frankrijk voor de rechter verschijnen vanwege de aanslagen in Parijs. Daarvoor is nog geen precieze datum vastgesteld.

Abdeslam wordt daar verdacht van het rijden van zelfmoordterroristen naar het Stade de France, waar op dat moment het Franse nationale elftal een vriendschappelijke interland speelde tegen Duitsland. In totaal kwamen bij de aanslagen (exclusief de daders) 130 mensen om het leven, onder wie 89 personen in theater Bataclan.