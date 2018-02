Nederlander zwaargewond in Tirol na handgemeen met landgenoten

Volgens de Oostenrijkse krant Tiroler Zeitung begon de vechtpartij in een café, waarna de beveiliging alle Nederlanders de kroeg uit zette. Buiten ging het gevecht verder, waarna de 20-jarige man zwaargewond achterbleef.

De Nederlander werd eerst naar de eerste hulp in St. Johann gebracht en later naar de kliniek in Innsbruck. Daar werd vastgesteld dat hij zijn dijbeen en meerdere ribben heeft gebroken en verwondingen aan zijn hoofd heeft opgelopen.

"Hij moet nog verder worden onderzocht om vast te kunnen stellen hoe ernstig alles precies is en hoe hij de verwondingen heeft opgelopen", aldus een woordvoerder van de politie in Tirol tegen NU.nl.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat aan NU.nl weten dat hij nog niet kan bevestigen dat er een Nederlander in het ziekenhuis ligt. "Als dat zo is, kan hij of familie van hem contact met ons opnemen voor hulp."

Opgepakt

De woordvoerder laat ook weten dat er acht Nederlanders waren opgepakt, waarvan er nog een vastzit. Eerst werden vier mensen vrijgelaten. "Zondagmiddag zijn er nog drie Nederlanders vrijgelaten", aldus de woordvoerder.

"Met de persoon die nog vastzit hebben wij contact en wij verlenen consulaire bijstand." Wanneer de Nederlander vrijkomt weet de woordvoerder niet. "Wij bemoeien ons niet met de rechtsgang."