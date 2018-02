Nieuw spoor vermiste Argentijnse onderzeeër op diepte van 1.000 meter

Argentijnse media melden dat de Russische mini-onderzeeboot Pantera Plus wordt gebruikt om de sporen te onderzoeken. De komende dagen zal het onbemande vaartuig worden ingezet om de signalen te analyseren.

De nieuwe sporen zouden volgens de Argentijnse marine meer kunnen vertellen over de locatie van de ARA San Juan. "We hebben in de afgelopen dagen signalen opgepikt op meer dan een kilometer diepte", zegt een woordvoerder van de marine. "De van een afstand bestuurbare boot gaan we inzetten om onder meer beelden te maken van waar de signalen vandaan komen."

Vermissing

De onderzeeboot met aan boord 44 bemanningsleden verdween op 15 november. Volgens de marine zou binnendringend water kortsluiting hebben veroorzaakt in een accu van de onderzeeër. Het vocht kwam terecht in de zogeheten snorkel, waarmee het vaartuig zuurstof kan opnemen.

De ARA San Juan had, voor de verdwijning, melding gemaakt van de problemen. Daarop kreeg het vaartuig opdracht terug te keren. "Ze moesten de accu isoleren en op een andere accu onder water naar Mar del Plata varen", aldus de marine.

Volgens de marine heeft zich aan boord vermoedelijk een explosie voorgedaan, kort nadat het schip voor het laatst zijn positie had doorgegeven. De onderzeeër had maar voor zeven dagen zuurstof aan boord. De hoop op overlevenden is daarom reeds opgegeven.

De onderzeeër verdween in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan, ongeveer 400 kilometer uit de Argentijnse kust. Sinds de verdwijning van het schip zochten tientallen schepen en vliegtuigen en duizenden mensen uit Argentinië, Chili, Brazilië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië op ruim 450 kilometer van de kust naar sporen van de duikboot.

Onderzoek

De Argentijnse premier Mauricio Macri kondigde eerder al een "serieus en diepgaand" onderzoek aan naar de toedracht van het ongeluk, zodra de onderzeeër is gevonden.

De vermiste onderzeeër was twee dagen voor vertrek nog gekeurd en veilig bevonden. Het vaartuig had anders nooit mogen vertrekken, zei de Argentijnse marine. Volgens sommige familieleden was het meer dan dertig jaar oude schip door jarenlange bezuinigingen slecht onderhouden.