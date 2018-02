Justitie in Frankrijk klaagt islamoloog Tariq Ramadan aan voor verkrachting

Ramadan, die in november zijn werkzaamheden aan de Universiteit van Oxford tijdelijk onderbrak, heeft de beschuldigingen van de hand gewezen en gezworen de vrouwen gerechtelijk te zullen vervolgen wegens laster.

De Franse officier van justitie acht het op grond van de eerste bevindingen niettemin gerechtvaardigd uit te zoeken of er voldoende bewijs is om de islamoloog voor de rechter te brengen.

Ramadan, die onder meer ook in Leiden en Rotterdam doceerde, is de kleinzoon van Hassan al-Banna, de islamitische geestelijke en activist die in Egypte de Moslimbroederschap heeft opgericht.

Omstreden

Ramadan raakte in 2009 in opspraak. Zowel de gemeente Rotterdam als de Erasmus Universiteit besloot te stoppen met de samenwerking met Ramadan, nadat duidelijk was geworden dat hij een wekelijks tv-programma maakte voor de door de Iraanse regering gefinancierde zender Press TV.

In dat islamitisch land was het op dat moment onrustig, omdat demonstraties van studenten door het regime met harde hand werden neergeslagen. Op de Erasmus Universiteit zitten veel Iraanse studenten.