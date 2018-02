Trump geeft toestemming voor publicatie omstreden memo over FBI

Het besluit van Trump komt niet als een verrassing. Dinsdag zei hij dat de publicatie "100 procent" doorgaat. De president noemt de inhoud van de memo vrijdag een "schande". Ook zegt hij dat "veel mensen zich ervoor moeten schamen".

Een overwegend Republikeinse commissie van het Huis van Afgevaardigden stemde maandag voor publicatie van het document, maar deze moest nog ter goedkeuring langs het Witte Huis. Critici beweren dat de Republikeinen met de informatie de FBI in diskrediet willen brengen en hun president willen beschermen.

Misleiding

In de memo worden de FBI en het ministerie van Justitie beschuldigd van het misleiden van een rechter, zoals eerder bekend was gemaakt door Amerikaanse media. Ze zouden op deze manier toestemming hebben gekregen om een lid van Trumps campagneteam te bespioneren in het Ruslandonderzoek.

De FBI en het ministerie hebben gebruik gemaakt van een rapport dat was samengesteld door een Britse ex-spion, staat in de memo. De Brit zou zijn betaald met geld dat afkomstig was van de Democratische partij. Deze informatie, "essentieel" in het rechterlijke verzoek, zou niet met de rechter zijn gedeeld.

Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden stellen dat de Republikeinen selectief gebruikmaken van geheime informatie. Ook zou de memo onwaarheden bevatten. Zij spreken van valse beschuldigingen aan het adres van de FBI en het ministerie van Justitie.

Geen bewijzen

De memo is drieënhalf A4-tjes lang en bevat geen directe bewijzen dat de FBI bevooroordeeld is tegen Republikeinen zoals veel Republikeinen wel stelden. Er is geen bewijs in terug te vinden van machtsmisbruik of misbruik van de toezichtbevoegdheden van de FBI.

De belangrijkste stelling in de memo is dat de FBI haar mogelijkheden om af te luisteren heeft gebruikt in de verkiezingscampagne van 2016. Het enige wat die stelling probeert te onderbouwen is een verzoek van de FBI om voormalig buitenlandadviseur van Trump, Carter Page, te laten volgen. Zeker een maand voor die aanvraag had Page echter het campagneteam van Trump al verlaten.

Ruslandonderzoek

Binnen de Republikeinse partij is er kritiek op de publicatie van de memo. De Republikeinse senator John McCain zegt in een verklaring dat Trumps besluit alleen in het voordeel werkt van de Russische president Vladimir Poetin. "Als we onze eigen wetten blijven ondermijnen, doen we het werk van Poetin voor hem", aldus McCain.

De politicus verwijst met zijn uitspraak naar het Ruslandonderzoek. De vier pagina tellende memo is de afgelopen dagen een rol gaan spelen in de discussie over de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, waar het onderzoek om draait.

Volgens de Democraten dient de memo als een aanval op speciaal aanklager Robert Mueller, die het Ruslandonderzoek van het ministerie van Justitie leidt, en zijn directe leidinggevende Rod Rosenstein. Zij vrezen dat de memo de weg vrij moet maken voor hun ontslag. In een reactie laat het Witte Huis weten dat hier geen gesprekken over zijn geweest.

Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat waarschuwen Trump per brief voor de gevolgen, als hij besluit om Mueller en/of Rosenstein te ontslaan. "Het kan resulteren in een constitutionele crisis."

FBI

Medewerkers van de FBI, die eerder "ernstige zorgen" uitten over de juistheid van de informatie, betreuren de publicatie van de controversiële memo.

"Het Amerikaanse volk moet weten dat ze nog steeds goed wordt bediend door 's werelds meest vooraanstaande recherchedienst", verklaart de FBI Agents Association, die de belangen van veertienduizend (voormalig) FBI-medewerkers behartigt.