Man die aanslag op moskee Londen pleegde krijgt levenslang

Door de aanslag kwam een persoon om het leven en raakten negen mensen gewond.

De rechtbank achtte de 48-jarige Darren Osborne onder meer schuldig aan moord op een 51-jarige man. Volgens justitie had hij een zelfmoordaanslag willen plegen en verwachtte hij te worden doodgeschoten.

Osborn vertelde tijdens de zitting dat hij eigenlijk een ander doel voor ogen had. Hij wilde Labour-leider Jeremy Corbyn doodrijden tijdens een pro-Palestijnse demonstratie. Omdat daar de straten waren afgezet, pleegde hij een aanslag op de moskee in Finsbury Park in het noorden van Londen.

Hij reed kort na middernacht 19 juni vorig jaar in op moslims die de moskee verlieten na het ramadangebed.

Geobsedeerd

Tijdens de zitting werd duidelijk dat Osborne in de weken voor de aanslag ''geobsedeerd'' was geworden door moslims na het zien van de tv-serie Three Girls over drie meisjes die worden misbruikt.

In de bestelbus vond de politie een brief van hem waarin hij moslims afschildert als verkrachters en verwilderd en waarin hij schrijft dat moslimmannen ''azen op onze kinderen''.