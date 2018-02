Negenhonderd opgesloten mijnwerkers na twee dagen gered in Zuid-Afrika

De mijnwerkers kwamen woensdagnacht vast te zitten nadat een storm het elektriciteitsnet plat had gelegd. Bij de ingang van de mijn zijn in de nacht meerdere ambulances gearriveerd. De arbeiders van de Beatrix-mijn krijgen voedsel, een douche en een medische check nu zij weer boven zijn.

De mijnwerkers zaten tijdelijk zonder water en voedsel. Donderdag slaagde het delfbedrijf Sibany-Stillwater erin om vers voedsel af te laten zakken. Het bedrijf had problemen met het herstellen van de elektriciteit.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf waren er geen aanwijzingen dat een van de 955 arbeiders in nood was. Indien nodig is er bijstand voor mijnwerkers en familie.

Gevaarlijk

De Beatrix-mijn in de plaats Welkom heeft 23 verdiepingen en een diepte van ruim duizend meter.

Zuid-Afrika heeft verschillende mijnen die bekendstaan als gevaarlijk. In 2017 zijn er meer dan tachtig mensen omgekomen bij mijnwerkzaamheden in het land. Het gaat voornamelijk om goudmijnen, een gebied waarop Zuid-Afrika een prominent land is.