'Oudste zoon Fidel Castro (68) berooft zichzelf van leven'

Castro leed al langere tijd aan depressies. Hij zou hier maandenlang in het ziekenhuis voor zijn behandeld.

"Diaz-Balart, die een aantal maanden door artsen werd verpleegd vanwege een zware depressie, heeft donderdagochtend zelfmoord gepleegd", schrijft de website Cubadebate.

Castro was de enige zoon uit het eerste huwelijk van de voormalig Cubaanse leider en diens eerste vrouw Mirtha Diaz-Balart.

Kernfysicus

Castro, die afgestudeerd kernfysicus was, volgde zijn studie in de voormalige Sovjet-Unie. Hij was werkzaam als wetenschappelijk adviseur van de regering en vice-voorzitter van de Cubaanse Academie van Wetenschappen.

Van 1980 tot 1992 stond hij aan het hoofd van het nucleaire programma van Cuba, tot zijn vader hem ontsloeg.

Fidel Castro was 47 jaar lang leider van Cuba en maakte van het land een communistisch land. Tegen politieke tegenstanders trad hij hard op, maar hij was erg populair bij de bevolking van Cuba. In november 2016 overleed hij op negentigjarige leeftijd.