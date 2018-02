Meisje (12) opgepakt na afgaan vuurwapen in klas Los Angeles

De politie laat weten dat het meisje is aangehouden op verdenking van het af laten gaan van een vuurwapen.

Het incident deed zich voor op de Sal Castro School, een school met klassen in de leeftijd tot ongeveer veertien jaar. De agenten hebben het vuurwapen gevonden en in beslag genomen.

De burgemeester van Los Angeles, Eric Garcetti, liet aan een lokale zender weten dat het nog niet duidelijk is of het hier om doelbewuste actie ging of een dat er per ongeluk een wapen is afgegaan.

Twee studenten werden geraakt en drie anderen raakte gewond door rondvliegende scherven. Een 15-jarige jongen werd geraakt in zijn slaap en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens artsen is hij buiten levensgevaar.