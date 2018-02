Vier migranten Calais zwaargewond na grote vechtpartij

Eerst gingen Afrikanen op de vuist met Afghanen nabij een ziekenhuis. Daarbij werden mensen geraakt door schoten en geslagen met stalen pijpen. De meeste gewonden zijn gevallen door klappen van die staven.

Even later kon de politie nog net voorkomen dat meer dan honderd Eritreeërs ongeveer twintig Afghanen te lijf gingen met stokken. De politie en de ME zijn volop aanwezig in de regio om de rust te bewaren.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb is naar aanleiding van de vechtpartijen onderweg naar Calais om de veiligheidssituatie te bespreken met de burgemeester.

Migranten verzamelen zich al sinds eind jaren negentig in Calais om de oversteek te maken naar Groot-Brittannië. Dat doen ze door stiekem in vrachtwagens te kruipen of soms zelfs bovenop treinen te klimmen.