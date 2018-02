'Beste voor Venezuela als president Maduro zelf vertrekt'

"Ik voer geen campagne voor nieuwe leiders in Venezuela, maar het zou beter zijn als Maduro zelf het besluit neemt om te vertrekken", aldus Tillerson, vlak voor zijn trip naar Zuid-Amerika. "Het Venezolaanse regime is corrupt en vijandig. Wij blijven druk zetten om het democratische proces te steunen."

De minister zei ook dat hij denkt dat er een verandering van regering in Venezuela op komst is. "In het verleden heeft het leger voor een vreedzame overgang van regeringen gezorgd, maar ik weet niet of dat nu weer gaat gebeuren." Tillerson zegt wel te hopen op een vreedzaam proces.

Mocht Maduro uiteindelijk vertrekken of vluchten, dan raadt Tillerson hem aan naar Cuba te vluchten. "Daar heeft hij nog vrienden die hem een strandhuisje kunnen geven."

In dezelfde toespraak sprak Tillerson ook zijn zorgen uit over de groeiende invloed van China en Rusland in Zuid-Amerika. "Zuid-Amerika heeft geen nieuwe imperiale machten nodig."

Blokkade ABC-eilanden

Tegelijkertijd houdt de Nederlandse regering er rekening mee dat de blokkade van Aruba, Bonaire en Curaçao door Venezuela nog in elk geval gaat duren tot de presidentverkiezingen in april. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra.

Venezuela stelde de blokkade begin dit jaar in omdat de Benedenwindse eilanden te weinig zouden doen tegen smokkel vanuit Venezuela. Inmiddels heeft het land ook een link gelegd met sancties die door de Europese Unie tegen een aantal hooggeplaatste personen in het land zijn afgekondigd. Dat is volgens Zijlstra onterecht.

Intussen leidt de blokkade in Venezuela zelf tot problemen. De gouverneur van de deelstaat die het dichtst bij de ABC-eilanden ligt, heeft volgens Zijlstra al aan de Venezolaanse regering gevraagd om opheffing van de blokkade omdat de economische impact te groot zou zijn.