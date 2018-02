'Opgepakte Nederlander in Cambodja zegt sorry voor 'pornografische dans''

De man uit Haarlem is in een video te zien waar de acht mannen en twee vrouwen zich verontschuldigen in de Siem Reap gevangenis. De toeristen zeggen dat ze geen problemen willen en dat ze de gebruiken van het land respecteren.

De Nederlander heeft contact gehad met mensen van de Engelse ambassade, op verzoek van Nederland. Hij heeft gevraagd om bijstand in de zaak. Dat meldt de NOS.

De groep toeristen is aangeklaagd voor een pornografische dans. Voor het maken van porno staat een celstraf van een jaar en een boete van vijfhonderd euro in Cambodja. Volgens de advocaat is dat niet het geval en hebben ze alleen gedanst. Hij vraagt of de groep uitgezet kan worden, zodat ze naar huis toe kunnen.

Opgepakt

De politie deed afgelopen week een inval tijdens een privéfeest in Siem Reap en pakte 87 buitenlanders op die zich er aan onzedelijkheden schuldig zouden hebben gemaakt.

De meesten kregen een waarschuwing, maar tien werden gearresteerd. Het gaat om jongeren uit Canada, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en de 22-jarige Nederlander.

Siem Reap in het noordwesten van Cambodja is een toeristische trekpleister door de beroemde tempelruïnes van Angkor What.