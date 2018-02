Trump meldt onjuist 'hoogste kijkcijfers ooit' te halen voor State of the Union

Trump bedankt op Twitter voor de complimenten over zijn speech. "45,6 miljoen mensen hebben gekeken, het hoogste aantal in de geschiedenis", aldus Trump.

Dat 45,6 miljoen mensen dinsdagnacht (Nederlandse tijd) naar de speech hebben gekeken klopt wel, zo blijkt uit cijfers van Amerikaanse kijkcijferautoriteit Nielsen. Maar de eerste 'State of the Union'-speech van Barack Obama in 2010 behaalde al 48 miljoen kijkers.

Bush

De speech van George W. Bush, over de aanslagen van 11 september 2001, behaalde maar liefst 52 miljoen kijkers. De eerste State of the Union van Bill Clinton haalde iets hogere kijkcijfers: 45,8 miljoen mensen keken in 1994.

Het exacte nummer is volgens Amerikaanse media moeilijk te becijferen, omdat Nielsen geen cijfers van streams in hun berekeningen meeneemt. Maar ook met cijfers van Youtube meegerekend zou de speech van Trump het niet halen bij die van Obama.

Inauguratie

Er was eerder veel te doen rondom de aantallen van bezoekers van de inauguratie van Trump in 2017. Trump zei toen dat er zeker anderhalf miljoen mensen waren. Bewijs leverde hij echter niet. Experts schatten dat er maximaal 900.000 mensen waren.