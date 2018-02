'Republikeinen willen FBI in diskrediet brengen met omstreden memo'

De memo zou impliceren dat de FBI en het ministerie van Justitie vooringenomen zijn tegen president Donald Trump. Volgens een bron binnen de Trump-regering wordt het document mogelijk donderdag openbaar gemaakt.

Vier bronnen die bekend zijn met de inhoud van de memo, verklaren dat de FBI en het ministerie van Justitie worden beschuldigd van het misleiden van een rechter. Ze zouden een omstreden rapport hebben opgevoerd bij hun verzoek om een lid van Trumps campagneteam te blijven afluisteren.

Het rapport was samengesteld door een Britse ex-spion, die werd ingehuurd door een onderzoeksbureau dat deels door Democraten wordt gefinancieerd. De bronnen menen dat er geen sprake is van misleiding. Zij verklaren dat alleen door andere diensten bevestigde informatie gebruikt is bij het afluisterverzoek.

Zorgen

De FBI uitte woensdag "ernstige zorgen" over de juistheid van de vier pagina tellende memo, die een rol is gaan spelen in de discussie over de Russische inmening bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Volgens Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden dient de memo als een aanval op speciaal aanklager Robert Mueller, die het Ruslandonderzoek van het ministerie van Justitie leidt, en de man die hem daarvoor heeft aangenomen. Democraat Adam Schiff claimt dat de publicatie de weg vrij moet maken voor hun ontslag.

Meerdere Senatoren spraken zondag nog hun zorgen uit over de berichtgeving dat Trump pogingen heeft ondernomen Mueller te ontslaan. Zij vinden dat het Congres zich moet buigen over ontslagbescherming.

Steun

President Trump heeft nog geen officiële uitspraken gedaan over de controversiële memo, ook is niet bekend of hij het document heeft ingezien. Wel zei hij dinsdag na zijn eerste State of the Union dat de publicatie "100 procent" doorgaat.

Een exemplaar van de memo werd woensdag ter goedkeuring verstuurd naar het Witte Huis. Een woordvoerder van het Witte Huis meldt dat nog wordt onderzocht of er aanpassingen moeten worden gemaakt in het belang van de nationale veiligheid.

Democraat Schiff claimt dat dit niet de memo is die maandag door een overwegend Republikeinse commissie is goedgekeurd voor publicatie. Een woordvoerder van de Republikeinse opsteller van de memo, Devin Nunes, spreekt van kleine aanpassingen, twee daarvan zouden zijn aangevraagd door de FBI en Democratische commissieleden.