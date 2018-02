Amnesty International-voorzitter in Turkije opnieuw opgepakt

Kiliç zou de gevangenis van Izmir verlaten, nadat de rechter woensdag zijn voorwaardelijke vrijlating had bevolen. Maar de politie heeft hem bij de gevangenis opgehaald en opgesloten in een politiecel in de stad op basis van een aanhoudingsbevel. Kiliç' vrouw en dochter wachtten tevergeefs op hem, aldus Amnesty International donderdag.

Sommige Turkse media melden dat een officier van justitie bezwaar tegen zijn vrijlating heeft gemaakt. Die zou zich tot een andere rechtbank hebben gewend om de vrijlating terug te draaien. Andere media meldden dat Kiliç opnieuw is aangehouden op basis van een nieuwe aanklacht. Hij wordt donderdag voorgeleid in Izmir.

De secretaris-generaal van Amnesty International, Salil Shetty, noemde het een enorme dreun in het gezicht van Kiliς die dacht dat hij vrijkwam, zijn gezin en iedereen die rechtvaardigheid in Turkije nastreeft.

Voorarrest

Kiliç zit al sinds juni vorig jaar in voorarrest, op verdenking van terroristische activiteiten die verband houden met de couppoging in 2016. De Turkse president Erdogan heeft de jacht geopend op mogelijke aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen die volgens hem achter de couppoging zit.

Gülen, die sinds 1999 in de Verenigde Staten woont, heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en de staatsgreep veroordeeld.

Militairen

De officier van justitie heeft de voorlopige hechtenis bevolen van 120 verdachten uit het leger, meldt staatspersbureau Anadolu donderdag. De politie begon gelijktijdige invallen in 43 provincies om de verdachten op te pakken, van wie er 58 gebruikers zouden zijn van de verboden ByLock-berichtenapp.

Turkije verbood ByLock in de nasleep van de couppoging. Aanhangers van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen gebruikten de app om met elkaar te communiceren in de nacht van de staatsgreep. Bij de poging tot staatsgreep kwamen meer dan 240 mensen om het leven.

Meer dan vijftigduizend mensen zijn inmiddels gevangen gezet in afwachting van een rechtszaak over vermeende banden met Gülen. Nog eens 150.000 mensen zijn ontslagen of geschorst uit de militaire, publieke en private sector.