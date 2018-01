Trumps eerste State of the Union in het kort

Op economisch vlak gaat het beter

Trump heeft iets langer dan een jaar de leiding over de VS en volgens de president gaat het economisch zeer voorspoedig met het land. De president liet zich niet uit of dat volledig aan hem te danken is of voor een deel ook nog aan Obama. Hij noemde vooral de mooie cijfers van de groeiende werkgelegenheid en de bedrijven die weer grootse plannen hebben in de VS. "De tijd van economische overgave is voorbij", zei hij verwijzend naar de handel.

Amerikanen kunnen trots zijn op hun land

Het was de slogan van Trumps verkiezingscampagne in 2016: "Let's Make America great again". Tijdens de toespraak kwam de zinsnede terug. Trump sprak van het "nieuwe Amerikaanse moment" en zei dat Amerikanen de "'American way' opnieuw aan het ontdekken zijn". De State of the Union was doorspekt met patriottisme en dat uitte zich tijdens het slot toen de het Republikeinse deel van het Congres opstond en 'USA, USA' scandeerde.

Drugs is groeiend probleem

Verloopt volgens Trump dan alles zonder problemen in de VS? Nee, de Amerikaanse president stipte het drugsprobleem van het land aan. In 2016 overleden 64.000 Amerikanen door een overdosis aan drugs en nooit eerder was dat aantal zo hoog. Trump wil de strijd aangaan met drugsdealers.

Extra geld naar 'afbrokkelende' infrastructuur

Ook over de staat van de infrastructuur is Trump niet tevreden. Hij vond zelfs dat die "afbrokkelde". Om de infrastructuur weer op niveau te brengen wil Trump 1,2 miljard euro investeren in het aanleggen van nieuwe wegen, snelwegen en sporen.

Volgens het Witte Huis moet dat geld beschikbaar komen door op andere plannen te korten. Trumps regering heeft het al maanden over het opknappen van de infastructuur, maar tot dusver zijn er weinig concrete plannen naar buiten gekomen.

Immigratie

Trump gaat 1,8 miljoen jongeren het Amerikaans staatsburgerschap geven. Daarnaast wil hij een muur bouwen op de grens van het zuiden van de VS en Mexico, om de grenzen beter te kunnen bewaken. Ook wil hij dat het loterijprogramma, dat jaarlijks zo'n 50.000 immigranten tot de VS toelaat, stopt.

In Trumps partij kunnen de plannen op kritiek rekenen. De mogelijkheden voor een staatsburgerschap voor 1,8 miljoen 'dreamers' wordt door conservatieve Republikeinen, zoals iedere handreiking naar illegalen, gezien als onacceptabel.

Guantanomo Bay blijft open

Trump maakte het niet bekend tijdens zijn toespraak, dat gebeurde kort ervoor, maar hij stipte het nog wel even aan: Guantanomo Bay blijft open. Per decreet draaide hij het besluit van voorganger Barack Obama om de plek te sluiten terug. In de gevangenis wil Trump terroristen opsluiten.

Democraten vinden Trump een pestkop

De Democraten in het Congres keken de toespraak ongeïnteresseerd en afkeurend aan. Ze reageerden bij monde van Joe Kennedy III op de toespraak van Trump. De achterneef van president John F. Kennedy is lid van het Huis van Afgevaardigden. Hij schilderde Trump, zonder zijn naam te noemen, af als een pestkop.

"De regering valt niet alleen de wetten aan die ons beschermen, maar ook het idee dat wij het allen waard zijn om beschermd te worden", aldus Kennedy. "Pestkoppen kunnen hun sporen achterlaten, maar in de geschiedenis van de VS hebben ze nog nooit de kracht geëvenaard van het verenigde volk dat hun toekomst verdedigt."