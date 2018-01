Trump roept op tot eenheid tijdens eerste State of the Union

Om 3.05 uur (Nederlandse tijd) betrad Trump het Capitool om eerst, zoals gebruikelijk is voorafgaand aan de State of the Union, de handen van aanwezigen te schudden. Na een lang applaus te hebben gekregen begon Trump aan zijn speech.

Trump wees op het roerige jaar dat de VS achter de rug heeft met stormen, overstromingen en bosbranden. Maar constateerde ook dat "elke test nieuwe helden heeft gesmeed", om vervolgens een paar van die "helden" eruit te lichten. "Samen bouwen we een sterk, veilig en trots Amerika", zei hij.

Trump legde meerdere malen de nadruk op hoe trots Amerikanen op hun land kunnen zijn. "Een jaar geleden hadden we één missie: we wilden Amerika opnieuw groot maken voor alle Amerikanen en er is dit jaar veel progessie geboekt."

Even later sprak hij van het "nieuwe Amerikaanse moment" en zei Trump dat "we de 'American way' opnieuw aan het ontdekken zijn".

Daarna begon Trump aan de echte inhoud van zijn State of the Union. Hij roemde de economische groei van het afgelopen jaar en legde uit wat de effecten zijn van het veranderde belastingstelsel. "Er zijn in heel het land 2,4 miljoen banen bijgekomen en na jaren van stagnatie zien we eindelijk stijgende lonen. De werkloosheid is onder zwarte Amerikanen nog nooit zo laag geweest."