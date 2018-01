Trump roept op tot eenheid tijdens eerste State of the Union

Om 3.05 uur (Nederlandse tijd) betrad Trump het Capitool, om eerst, zoals gebruikelijk is voorafgaand aan de State of the Union, de handen van aanwezigen te schudden. Na een lang applaus begon Trump aan zijn speech.

Trump wees op het roerige jaar dat de VS achter de rug heeft met stormen, overstromingen en bosbranden. Maar constateerde ook dat "elke test nieuwe helden heeft gesmeed", om vervolgens een paar van die "helden" eruit te lichten. "Samen bouwen we een sterk, veilig en trots Amerika", zei hij.

Trump legde meerdere malen de nadruk op hoe trots Amerikanen op hun land kunnen zijn. "Een jaar geleden hadden we één missie: we wilden Amerika opnieuw groot maken voor alle Amerikanen en er is dit jaar veel progressie geboekt."

Even later sprak hij van het "nieuwe Amerikaanse moment" en zei Trump dat "we de 'American way' opnieuw aan het ontdekken zijn".

Economische groei

Daarna begon Trump aan de echte inhoud van zijn State of the Union. Hij roemde de economische groei van het afgelopen jaar en legde uit wat de effecten zijn van het veranderde belastingstelsel. "Er zijn in heel het land 2,4 miljoen banen bijgekomen en na jaren van stagnatie zien we eindelijk stijgende lonen. De werkloosheid is onder zwarte Amerikanen nog nooit zo laag geweest."

Volgens Trump komen grote bedrijven terug naar de VS en hij noemde autofabrikanten Chrysler en Toyota als voorbeeld van bedrijven die de komende tijd grote plannen hebben. "Het tijdperk van economisch inleveren is voorbij. We willen burgers van armoede naar welvaart tillen."

Volgens de Amerikaanse president kan de infrastructuur flink verbeteren. Om dat voor elkaar te krijgen zegde hij toe daar 1,5 biljoen dollar (1,2 biljoen euro) in te investeren. "We moeten nieuwe wegen, snelwegen en sporen aanleggen om onze afbrokkelende infrastructuur weer op te bouwen."

Immigratie

Trump sprak zich zoals verwacht ook uit over zijn immigratiebeleid. Hij begon met uit te leggen dat hij iedereen in de wereld hulp wil bieden als die dat nodig heeft. "Maar", vervolgde de president, "Ik ben president van de VS en mijn grootste medeleven gaat uit naar Amerikanen. Het is mijn plicht om Amerikanen te beschermen, omdat Amerikanen ook dromers zijn".

Daarmee verwees hij naar de honderdduizenden immigranten die als kind door hun ouders naar de VS zijn gekomen en 'dreamers' worden genoemd.

Muur

Trump gaat daarnaast het immigratiebeleid hervormen. Zo'n 1,8 miljoen jongeren zonder Amerikaanse papieren krijgen het staatsburgerschap van de VS, zei Trump. Daar staat tegenover dat hij de grenzen van het land beter wil beschermen. Om dat te realiseren is hij nog altijd van plan om een hoge muur te bouwen op de grens van Mexico en het zuiden van de VS.

Ook wil Trump dat het loterijprogramma, dat jaarlijks zo'n 50.000 immigranten tot de VS toelaat, stopt. "Het programma deelt willekeurig groene kaarten uit, zonder rekening te houden met vaardigheden, verdiensten of veiligheid van onze mensen."

Drugs

Tijdens zijn eerste State of the Union benadrukte Trump continu de kracht van de VS en hoe goed het gaat met het land. Maar volgens hem stierven er in 2016 ook 64.000 Amerikanen door een overdosis aan drugs. "Dat probleem is nog nooit zo groot geweest als nu", zei Trump.

Om dat aantal te verlagen "moeten we drugsdealers harder aanpakken", aldus de president. "Het wordt een lange en moeilijke strijd, maar zoals Amerikanen altijd doen: we zullen slagen."

Terrorisme

Ten slotte sprak hij ook nog over de landen die de VS regelmatig verbaal uitdagen. Volgens Trump is er geen "brutaler land" dan Noord-Korea. Hij deed ook de belofte om IS uit te roeien. "Ons nucleaire arsenaal moeten we uitbreiden", oordeelde Trump.

Kort voor Trump aan zijn toespraak begon, kwam naar buiten dat de gevangenis Guantanomo Bay open blijft. Daarmee komt Trump zijn verkiezingsbelofte na. Trump wil de speciale gevangenis op Cuba blijven gebruiken om terrorismeverdachten op te sluiten.

Hoofdschuddend

De aanwezige Democraten hoorden de toespraak zo nu en dan hoofdschuddend aan. Afgevaardigde Joe Kennedy III reageerde namens de partij op de State of the Union.

"De regering valt niet alleen de wetten aan die ons beschermen, maar ook het idee dat wij het allen waard zijn om beschermd te worden", aldus Kennedy. "Pestkoppen kunnen hun sporen achterlaten, maar in de geschiedenis van de VS hebben ze nog nooit de kracht geëvenaard van het verenigde volk dat hun toekomst verdedigt."