Woede in India na verkrachting acht maanden oude baby

Volgens de Times of India gaat het om een 28-jarige neef van het slachtoffertje. Zijn moeder paste op het kind terwijl de ouders aan het werk waren.

De biologische moeder trof na terugkeer haar baby huilend en gewond aan. Ze bracht haar naar een ziekenhuis, waar de artsen het seksueel misbruik bevestigden. Ze is buiten levensgevaar.

De verdachte ontkende aanvankelijk iets met de gruwelijke affaire te maken te hebben. Omdat hij vervolgens op de vlucht sloeg, vaardigde de politie een opsporingsbevel uit. De man kon snel worden aangehouden en legde een bekentenis af.

Seksueel misbruik

In India is seksueel misbruik een groot probleem. In september kwam nog het bericht naar buiten dat een Indiase tiener maandenlang was misbruikt door twee medewerkers van de school waar zij op zat. Het 18-jarige meisje moest worden opgenomen in het ziekenhuis na gedwongen te zijn tot abortus door de mannen die haar hadden misbruikt.

In mei werden vier mannen ter dood veroordeeld voor een brute verkrachting in 2012. Een vrouw werd door de zes mannen verkracht en mishandeld met een metalen buis. Ook de vriend werd mishandeld.

De vrouw overleed twee weken na het incident aan haar verwondingen in een ziekenhuis in Singapore. De aanval leidde tot grote verontwaardiging en protesten in het hele land.