Zweedse OM eist levenslang tegen aanslagpleger Stockholm

Voordat hij zijn aanslag pleegde, was de geboren Oezbeek al op de vlucht voor de Zweedse autoriteiten, nadat zijn asielverzoek was afgewezen. Hem wordt onder meer het plegen van een terroristische aanslag ten laste gelegd.

Volgens de aanklagers zei Akilov in online gesprekken dat hij "ongelovigen wilde overrijden" en vroeg hij om praktijkinstructies voor het maken van een bom en geestelijke steun voorafgaand aan zijn "martelaarsmissie".

Akilov liet zich online ook uit over de Zweedse steun voor de NAVO - waar het land zelf geen lid van is - en zei dat Zweedse explosievenexperts naar Irak waren gezonden om Koerdische troepen te trainen voor hun strijd tegen IS. Het OM zou op een geheugenkaart onder meer video's hebben gevonden waarin Akilov zijn steun aan IS uitspreekt.

Vijf doden

Op 7 april vorig jaar kaapte Akilov een vrachtwagen van een bierbrouwerij die buiten een restaurant in het centrum van Stockholm was geparkeerd en reed hij met hoge snelheid zo'n 500 meter door een voetgangersgebied, totdat de wagen tot stilstand kwam tegen een warenhuis. Vervolgens ontplofte er een bom in het voertuig. Die beschadigde de vrachtwagen, maar eiste geen extra slachtoffers.

Tijdens zijn rit raakte Akilov een vijftiental winkelende mensen. Vijf personen kwamen om het leven, onder wie een 11-jarig meisje, en raakten vijftien anderen gewond.

De rechtszaak tegen Akilov begint volgende maand. Zijn advocaten hebben nog niet gereageerd op de aanlachten tegen hun cliënt.