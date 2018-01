Oudste man ter wereld (113) overleden in Spanje

Olivera heeft de titel een half jaar in zijn bezit gehad. Hij werd de oudste man ter wereld toen zijn voorganger eind augustus overleed.

Olivera werd op 13 december 1904 geboren in het dorpje Vienvenida in het westen van Spanje. De gepensioneerde Spaanse boer stelde dat het geheim van zijn hoge leeftijd was dat hij een "gezond en rustig leven" had geleefd.

Hij at zijn hele leven elke dag groenten en dronk elke dag één glas rode wijn. Daarnaast bezat hij "goede genen", vertelde hij ooit.

Zelden ziek

De Spanjaard werkte zijn hele leven op de familieakker, waar hij olijfbomen en wijnstokken verbouwde. Hij vierde zijn laatste verjaardag in het bijzijn van veel media. Hij at taart en las voor zover hij dat kon de duizenden kaarten die hij uit alle delen van de wereld had ontvangen.

De Spanjaard laat twee kinderen, negen kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen na. Hij overleefde zijn twee oudste zoons en zijn vrouw, die hem al in 1988 ontviel.

Olivera beweerde in zijn hele leven zelden ziek te zijn geweest. Hij moest alleen op zijn negentigste een nier laten verwijderen en hij moest toen hij 108 was worden behandeld voor een urineweginfectie.

Lokale rouw

De burgemeester van zijn geboorteplaats, waar hij nog steeds woonde, heeft voor dinsdag een dag van lokale rouw afgekondigd. Olivera wordt die dag begraven.

De oudste vrouw ter wereld, Nabi Tajima van 117 jaar en zes maanden, leeft overigens in Japan. De oudste vrouw van Europa is de Italiaanse Maria Giuseppa Robucci (114 jaar en 316 dagen).