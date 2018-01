Keniaanse politie grijpt in bij 'beëdiging' oppositieleider als president

Er waren naar schatting toch tienduizend mensen naar 'de beëdiging' gekomen, ondanks hindernissen die werden opgeworpen door de politie. Keniaanse media meldden dat bussen met aanhangers werden tegengehouden. De politie bestookte de bijeenkomst met traangas.

Odinga stelt dat hij de presidentsverkiezingen van vorig jaar heeft gewonnen, niet Kenyatta. Tal van media die in het park waren neergestreken om de 'inauguratie' van Odinga te verslaan, zoals de radio- en televisiezender Citizen, gingen plotseling uit de lucht.

Odinga verloor de presidentsverkiezingen op 8 augustus, maar het hooggerechtshof verklaarde vervolgens de stembusgang ongeldig. Aan de 'herkansing' op 25 oktober deed Odinga niet mee, omdat die verkiezingen volgens hem niet eerlijk zouden verlopen.

Stammenstrijd

De 73-jarige Odinga is van de Luo-stam uit het westen die voor circa 10 procent van de 47 miljoen Kenianen staat. Het is in omvang de vierde bevolkingsgroep van Kenia, waar in verkiezingen veel op stamgenoten wordt gestemd.

De 56-jarige Kenyatta is de zoon van de 'Vader des Vaderlands', Jomo Kenyatta (1894-1978), en lid van de grootste stam in het land, de Kikuyu. Die is goed voor naar schatting 17 procent van bevolking.