Laatste overlevende opstand vernietigingskamp Sobibor overleden

De in Zuid-Oekraïne geboren Waispapir werd door de Duitsers gevangen genomen toen hij als soldaat in het Sovjetleger diende. Daarna werd hij naar Sobibor gedeporteerd, omdat hij Joods was. Hij was een van de weinige gevangenen die een directe dood bespaard bleef. In plaats daarvan werd hij te werk gesteld.

Onder de gevangenen vormde zich een verzetsgroep, die een ontsnapping uit het kamp plande. Volgens de stichting behoorde Waispapir tot acht gevangenen die onder leiding van de Alexander Petsjerski (1909-1990) de opstand van 1943 hadden gepland en voorbereid. In de nasleep van de opstand wisten meer dan tweehonderd gevangenen het kamp te ontvluchten.

Waispapir was een van de 47 ontsnapten die de oorlog hebben overleefd. Waispapir woonde en werkte in Oost-Oekraïne tot hij in 1994 met pensioen ging en naar Kiev verhuisde.

In Sobibor zijn vanaf mei 1942 meer dan 250.000 joden vermoord.