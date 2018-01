Door Trump bekritiseerde interim-directeur FBI vertrekt voortijdig

Dat meldt NBC maandag. McCabe was onder meer belast met toezicht op een onderzoek naar de gang van zaken rond e-mails van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton, van wie Trump de verkiezingen won.

McCabe is eerder fel bekritiseerd door president Donald Trump. The Washington Post schreef eerder deze maand dat Trump tijdens een gesprek in het Witte Huis aan McCabe vroeg op wie hij tijdens de presidentsverkiezingen had gestemd.

Trump zou ook zijn onvrede hebben geuit over een donatie aan McCabe's vrouw, die in Virginia tevergeefs voor een senaatszetel ging. De democratische gouverneur zou bijna een half miljoen aan de campagne van McCabe’s vrouw hebben geschonken.

McCabe was sinds 1996 bij de FBI en diende onder voormalige directeuren Robert Mueller en James Comey. Mueller is nu de speciaal aanklager die de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt. Comey werd in mei vorig jaar ontslagen door Trump.