Openbaar Ministerie zoekt ex-tbs'er na vlucht uit rechtszaal Den Bosch

Van T. moest voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen wegens gijzeling van twee personen in Budel vorig jaar.

De verdachte was vrij uit voorarrest en kon daarom weglopen uit het gerechtsgebouw. ''We willen zo spoedig mogelijk weten waar hij is en we gaan zorgen dat de slachtoffers worden gewaarschuwd en veilig zijn'', zei een OM-woordvoerster maandag.

John van T. werd vorige eeuw voor doodslag veroordeeld tot celstraf en tbs. In 1997 was hij samen met een Duitse crimineel betrokken bij een geruchtmakende ontsnapping uit de Van Mesdagkliniek. Pas nadat hij in België een overval had gepleegd, kon hij weer worden aangehouden.