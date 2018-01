Ikea-oprichter Ingvar Kamprad op 91-jarige leeftijd overleden

Kamprad overleed in zijn huis in het Zweedse Smaland, laat het concern zondag weten in een statement.

''De stichter van Ikea en van Ikano en een van de grootste ondernemers van de twintigste eeuw, Ingvar Kamprad is op 27 januari vreedzaam heengegaan in zijn huis in Smaland, Zweden."

Ikea werd 75 jaar geleden door Kamprad opgericht en is al bijna tien jaar de grootste meubelhandel ter wereld. Het hoofdkwartier is tegenwoordig in Nederland gevestigd. De succesformule van Ikea is gericht op de lagere prijzen doordat de klant zelf in pakketten aangeschafte meubels in elkaar zet. Bij Ikea werken wereldwijd in meer dan vierhonderd vestigingen naar schatting 194.000 mensen.

Boerderij

De naam IKEA maakte Kamprad van zijn eigen initialen en de eerste letters van de namen van de boerderij waar hij opgroeide, Elmtaryd en het dorpje waar hij opgroeide, Agunnaryd, ongeveer 175 kilometer ten zuidoosten van Göteborg.

Hij werd eind maart 1926 geboren en als vijfjarig jongetje begon hij dorpelingen lucifers te verkopen. Hij breidde zijn handelswaar uit naar zaden, kerstdecoraties en ballpoints.

Met meubels begon hij op zijn zeventiende, maar toen nog zonder de succesformule. Die ontstond pas toen hij zag dat een medewerker een verkochte tafel niet in de auto van een klant kon krijgen. Het personeelslid verwijderde de poten om hem toch in de auto te proppen.

In 1956 werd dit 'pakketprincipe' de basis voor het megasucces van meubelhandel IKEA. De omzet van de huidige groep ondernemingen die IKEA omvat is nu circa 38 miljard euro per jaar.