Spaans hof eist aanwezigheid Puigdemont bij beëdiging als leider

Puigdemont verblijft sinds oktober in Brussel. In Spanje wordt hij onder meer gezocht wegens opruiing en rebellie door leiding te geven aan een afscheidingsbeweging. Het Catalaans parlement, waarin de separatistische partijen een meerderheid behielden, kiest 30 januari een nieuwe regiopremier. Puigdemont is momenteel de enige kandidaat.

Madrid had de kandidatuur van Puigdemont als leider van Catalonië aangevochten, omdat er een arrestatiebevel tegen hem loopt.

Puigdemont liet zelf weten dat het best mogelijk is om de regioregering te leiden vanuit een ander land. Het is zelfs veel makkelijker die functie in Brussel te bekleden dan in een Spaanse cel, aldus Puigdemont.

Het parlement van Catalonië schoof Puigdemont naar voren als kandidaat voor het regionale leiderschap na de regionale verkiezingen van december. Separatistische partijen behaalden in die stembusgang de meerderheid in het regionale parlement.