'VS levert Koerdische YPG geen wapens meer na eis van Turkije'

McMaster zou telefonisch contact hebben gehad met een naaste medewerker van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Turkije heeft met afgrijzen aangezien hoe de Koerdische militie YPG (Volksbeschermingseenheden) in het noordoosten van Syrië een cruciale rol is gaan spelen in de internationale strijd tegen Islamitische Staat. De VS steunde de YPG. Ankara ziet in de YPG echter een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij ) en vreest een Koerdische staat langs zijn zuidgrens.

De Koerdische regering van de regio heeft de Syrische president Bashar al-Assad gevraagd om meer steun tegen het Turkse offensief. Tot nu toe heeft Assad zich alleen uitgesproken tegen de Turkse actie, maar er nog niets aan gedaan.

Nu IS bijna volledig verslagen is, is Turkije vorige week zaterdag begonnen met een aanval op Syrisch grondgebied tegen de YPG. Vrijdag liet Erdogan nog weten de aanvallen uit te breiden tot aan de grens met Irak.

Amerikaanse troepen

In de stad Manbij, waar Erdogan ook heen wil met zijn troepen, zitten Amerikaanse soldaten. Dat betekent dat Turkse troepen terecht kunnen komen in een confrontatie met NAVO-bondgenoot de Verenigde Staten.

Tijdens dezelfde bijeenkomst vrijdag liet de president weten dat er nog geen onschuldige mensen zijn omgekomen door het Turkse offensief in de Syrische regio Afrin. De Verenigde Staten twijfelen hier aan en Syrische hulporganisaties in de regio zeggen dat het wel zo is.