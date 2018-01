Zoektocht naar vermiste Micronesische veerboot in Stille Oceaan

De MV Butiraoi, een catamaran, vertrok op 18 januari vanuit Nonouti, een eiland in Kiribati in Micronesië, ten oosten van Papoea-Nieuw-Guinea. Het schip zou twee dagen later moeten aankomen in Betio op het hoofdeiland Tarawa, een reis van zo'n 260 kilometer. Daar is de houten catamaran met een lengte 17,5 meter nooit gearriveerd.

Reddingsdiensten uit Nieuw-Zeeland en Fiji helpen bij de zoektocht. Het schip had vlak voor vertrek reparatiewerkzaamheden ondergaan bij de schroef.