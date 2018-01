Trump staat open voor economische samenwerking met andere landen

Trump stelde vrijdag tijdens een toespraak op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos dat alleen "eerlijke en wederzijdse handel" ervoor zorgen dat er een handelssysteem ontstaat dat werkt voor iedereen. Hij zei dat de Verenigde Staten ervoor open staan om met alle landen billaterale handelsverdragen te sluiten.

De uitspraken van Trump in Davos zijn opmerkelijk, omdat de zittende Amerikaanse regering zich doorgaans feller uitspreekt tegen vrije handel. Veel landen hebben hun onvrede geuit over deze nieuwe Amerikaanse koers onder president Trump.

Eind vorig jaar heeft Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog indirect felle kritiek geuit op de Amerikaanse president met een pleidooi voor de vrije wereldhandel. Volgens Lagarde is de vrije handel in gevaar door protectionistische maatregelen, zoals die genomen worden door de regering Trump.

TPP

In Davos sprak Trump ook over de mogelijkheid van het sluiten van handelsverdragen met landen die ook onderdeel uitmaken van het Trans-Pacifisch Partnerschap (TPP). Dit handelsverdrag werd recentelijk gesloten zonder de VS.

TPP was oorspronkelijk een vrijhandelsovereenkomst tussen Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de Verenigde Staten, Mexico, Brunei, Chili, Japan, Maleisië, Peru, Vietnam en Singapore. De VS trok zich echter terug onder invloed van het beleid van de regering Trump.

Hoewel Trump open zegt te staan voor handelsverdragen en economische samenwerking tussen landen, stelt hij daar wel tegenover "oneerlijke handelspraktijken" niet langer toe te zullen staan. De president maakt echter niet duidelijk op welke praktijken hij doelt.

Amerikaanse economie

De Amerikaanse president toonde zich in Davos ook erg tevreden over de economie van zijn eigen land. Volgens Trump is er sprake van een "herleving van een welvarend en sterk VS".

De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), verhoogde de economische groeiverwachting voor de Amerikaanse economie recentelijk nog. De Fed zegt signalen te zien dat de recente belastinghervormingen, waardoor bedrijven bijvoorbeeld minder belasting gaan betalen, een bijdrage zullen leveren aan de economische groei.

Internationaal wordt echter ook gewaarschuwd voor de risico's voor de Amerikaanse economie die de grote hervormingen met zich meebrengen.

Zwakkere groei

Overigens blijkt vrijdag dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van vorig jaar wel is gegroeid, maar minder hard dan in het voorgaande kwartaal.

Het ging in de laatste drie maanden van 2017 om een groei van 2,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee was de groei zwakker dan economen hadden verwacht.