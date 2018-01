Trump roept bondgenoten op nucleaire ambities Iran te blokkeren

Trump wil het nucleaire akkoord met Iran opnieuw onderhandelen om de uraniumverrijking in het land definitief te beperken. In het huidige akkoord gelden die beperkingen tot 2025. Als uranium tot 90 procent is verrijkt, kan het worden gebruikt voor atoomwapens.

Naast het blokkeren van Iran riep Trump bevriende landen ook op om verder te investeren in defensie en om de financiële verplichtingen aan onder meer de NAVO na te komen.

"Onze eigen investeringen in het leger zijn goed geweest, want we kunnen geen welvaart hebben zonder veiligheid."

Afghanistan

De president zei ook dat hij ervoor wil zorgen dat Afghanistan nooit meer een vrijhaven wordt voor terroristen. "Als het over terrorisme gaat, zullen wij alles doen om de veiligheid van ons land te waarborgen", aldus Trump. "De oorlog tegen islamitische militanten is nog niet ten einde."

In augustus vorig jaar heeft Trump meer soldaten naar Afghanistan gestuurd nadat zijn voorganger Barack Obama dat aantal juist aan het afbouwen was. De soldaten zijn erheen gestuurd om het conflict in Afghanistan te beëindigen en een "duurzame oplossing" te zoeken.

Media

Voor het beëindigen van zijn toespraak, haalde Trump nog uit naar de media. "Als politicus ben ik erachter gekomen hoe vies en nep media kunnen zijn. Als zakenman werd ik eerlijk behandeld, nu niet meer."

Trump haalt vaker uit naar de media. Eerder deze maand publiceerde hij nog de 'winnaars' van zijn zogenaamde Fake news media award.