'Trump wilde speciaal aanklager Ruslandonderzoek Mueller ontslaan'

Dat meldt The New York Times.

De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag ontkend dat hij Mueller wilde ontslaan. Trump verwijst het verhaal van de krant naar de categorie 'fake news'.

Volgens The New York Times kwam is de roep om ontslag van Trump aan het licht gekomen tijdens het onderzoek dat Mueller de afgelopen maanden deed. Een van de vragen die Mueller probeert te beantwoorden is of de president het onderzoek heeft belemmerd.

Toen The Washington Post in de zomer meldde dat Mueller zich ook richtte op de mogelijke belemmering van de rechtsgang door Trump, zaaide de president publiekelijk twijfel over de geschiktheid van Mueller als openbaar aanklager in het onderzoek.

Zo zou Mueller wrok koesteren jegens Trump omdat zijn lidmaatschap van een golfclub van de miljardair ooit was ingetrokken.

FBI-baas ontslagen

The New York Times heeft vier bronnen binnen het onderzoek gesproken over het bevel van Trump. Zij willen anoniem blijven omdat zij zich niet in het openbaar mogen uitspreken over het lopende onderzoek.

Trump baarde in mei opzien door FBI-baas James Comey opeens te ontslaan. De president stelde Comey te hebben ontslagen omdat hij incorrecte uitspraken zou hebben gedaan over het onderzoek naar de e-mailaffaire rondom de Democratische kandidaat Hillary Clinton. Comey zelf stelde echter tijdens een hoorzitting voor de Senaat dat hij zelf denkt ontslagen te zijn vanwege het Ruslandonderzoek dat hij had geïnitieerd.

Geen complot

De Amerikaanse president verklaarde donderdag aan een groep journalisten dat hij er naar uitkijkt om door Mueller onder ede verhoord te worden. "Er is geen complot, geen samenzwering. Dat is het hele verhaal", aldus Trump.

Mueller onderzoekt de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. Vrijwel alle Amerikaanse geheime diensten hebben bevestigd dat de Russen invloed hebben uitgeoefend op de verkiezingen, onder meer door hackers in te zetten.

Trump echter heeft gezegd de Russische president Vladimir Poetin te geloven, die stelt dat er niets is gebeurd.