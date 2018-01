Tientallen doden door grote brand in ziekenhuis Zuid-Korea

Zeker elf van hen zouden in kritieke toestand verkeren. Eerder werd gemeld dat er sprake zou zijn van zeker 41 doden.

In het gebouw werden vooral ouderen behandeld. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er zeker tweehonderd mensen in het gebouw.

De brand zou zijn begonnen op de afdeling spoedeisende hulp van het Sejong Ziekenhuis. De oorzaak is nog niet bekend.

De brandweer had het vuur na drie uur onder controle. President Moon Jae-in heeft een groot onderzoek beloofd naar de brand.

Tweede grote brand

Naast het ziekenhuis ligt een verzorgingshuis. Bijna honderd mensen uit dit gebouw konden tijdig worden geëvacueerd. Miryang ligt in het zuidelijke deel van het land, op zo’n 270 kilometer afstand van hoofdstad Seoul.

Het is de tweede grote brand in een maand tijd in Zuid-Korea. Nog geen maand geleden overleden 29 mensen door een grote brand in een fitness-centrum in Jecheon.