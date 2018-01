Rechter ontneemt Braziliaanse oud-president Lula zijn paspoort

De oud-president en huidige kandidaat van de Arbeiderspartij bij de komende verkiezingen stond op het punt naar Afrika te vertrekken.

Lula werd een dag eerder in hoger beroep schuldig bevonden aan corruptie en witwassen en kreeg een gevangenisstraf van 12 jaar en een maand opgelegd. Doordat de rechtbank unaniem was in het vonnis, zal Lula waarschijnlijk onverkiesbaar worden verklaard.

De oud-president is nog niet gearresteerd omdat hij tegen het vonnis nog in beroep kan.

Ethiopië

Een woordvoerder van Lula liet weten dat hij nu niet naar Afrika zal reizen. In Ethiopië wilde hij een conferentie bijwonen.

Lula was van begin 2003 tot 2011 president namens de linkse Partij van de Arbeiders (PT). Hij zou volgens de rechter voor circa een miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van de grote bouwonderneming OAS. Hij wordt in totaal in vijf strafzaken beschuldigd van corruptie. Dit is de eerste zaak.

Schoenenpoetser

OAS zou voor Lula een appartement in Guarujá aan de Atlantische kust gerenoveerd hebben. In ruil daarvoor zou de oud-president het bedrijf opdrachten van oliemaatschappij Petrobras, een semistaatsbedrijf, hebben gegund. Lula verwerpt de aantijgingen en ontkent eigenaar te zijn van het appartement.

Tijdens zijn ambtsperiode was Lula, ooit begonnen als schoenenpoetser, zeer populair. Ook nu is hij nog geliefd, vooral bij het armere deel van de bevolking. Lula moderniseerde de grootste economie van Latijns-Amerika en verbeterde de leefomstandigheden van miljoenen Brazilianen.

Kandidaat

Tegen talrijke Braziliaanse politici, onder wie zittende ministers, ex-presidenten en Congresleden, lopen onderzoeken wegens het aannemen van smeergeld.

Lula wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in oktober en kan zich tot 15 augustus inschrijven als kandidaat. Hij kan tegen het jongste vonnis nog in beroep gaan om een eventuele veroordeling over die datum heen te tillen. Maar de verkiezingsautoriteiten kunnen zijn kandidatuur afwijzen.