Madrid vecht benoeming Puigdemont als leider Catalonië aan bij hof

Dat heeft vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría donderdag gezegd, aldus het Spaanse persbureau Europa Press.

Volgens Madrid kan Puigdemont niet opnieuw leider van een Catalaanse regering worden, onder meer omdat er een arrestatiebevel in Spanje tegen hem loopt. Het parlement van Catalonië schoof Puigdemont naar voren als kandidaat voor het regionale leiderschap.

De gevluchte oud-premier vebrlijft in Brussel. De Spaanse regering liet eerder deze week weten de grenzen goed in de gaten te houden om te voorkomen dat Puigdemont weer het land binnenkomt en zijn functie oppakt.

Puigdemont liet zelf weten dat het best mogelijk is om de regioregering te leiden vanuit een ander land. Het is zelfs veel makkelijker die functie in Brussel te bekleden dan in een Spaanse cel, aldus Puigdemont.

Verkiezing

Het parlement van Catalonië schoof Puigdemont naar voren als kandidaat voor het regionale leiderschap na de regionale verkiezingen van december. Separatistische partijen behaalden in die stembusgang de meerderheid in het regionale parlement.