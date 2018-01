Boris Johnson is verre familie van gevonden Zwitserse mummie

Het gemummificeerde lichaam van de vrouw werd bij renovatiewerkzaamheden in de kerk gevonden. Het was al snel duidelijk dat het om iemand van goede afkomst ging omdat ze voor het altaar werd gevonden in kleding van goede kwaliteit en goed doorvoed was.

Uit verder onderzoek bleek dat het lichaam was vergeven van het kwik, een middel dat van de vijftiende tot de negentiende eeuw werd gebruikt tegen syfilis, maar vaak dodelijk was. Door het kwik was het lichaam gemummificeerd.

De vrouw had echter geen grafsteen, dus haar identiteit was een raadsel. Op basis van het hout dat was gebruikt voor haar grafkist konden wetenschappers wel afleiden dat deze uit de zestiende eeuw stamde.

Doorbraak

De doorbraak in het onderzoek naar de identiteit van de vrouw kwam vorig jaar. Historici ontdekten namelijk dat de vrouw al een keer eerder was opgegraven in 1843. Verder onderzoek in de archieven leidde tot het vermoeden dat de vrouw tot de rijke Bischoff-familie behoorde.

DNA, dat werd onttrokken uit de grote teen van de mummie, werd vergeleken met nog levende afstammelingen van de Bischoff-familie en het vermoeden werd bevestigd. Het lichaam was van Anna Catharina Bischoff, waarop haar afstammelingen konden worden achterhaald.

Na het uitpluizen van haar stamboom bleek dat Boris Johnson verre familie was van de vrouw. Hij reageerde op nieuws door te tweeten dat hij trots is op zijn 'great grand mummy'.